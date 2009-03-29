Медведєв ще не знає, скільки пробуде президентом Росії

Президент Росії Дмитро Медведєв відмовився відповісти на запитання, чи буде він балотуватися на другий президентський термін в 2012 р. На його думку, "такого роду плани про обрання на наступний термін має право робити тільки та людина, яка вважає успішним своє перебування при владі", - сказав він в інтерв`ю телеканалові Бі-бі-сі. "Я б хотів допрацювати спочатку цей термін і подивитися, що буде", - сказав Д.Медведєв.