Янукович: президента необхідно обирати на всенародних виборах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що президента України необхідно обирати на всенародних виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання форми обрання глави держави «не це головне».

Водночас він додав, що «безумовно, це дуже важливо, щоб президента обирав весь український народ».

За його словами, в Україні «необхідно впорядкувати в цілому виборчу систему».