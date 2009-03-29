Янукович: президента необхідно обирати на всенародних виборах
19:32, 29 березня 2009Політика
1312 0
Інтерв’ю телеканалу ICTV
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що президента України необхідно обирати на всенародних виборах.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання форми обрання глави держави «не це головне».
Водночас він додав, що «безумовно, це дуже важливо, щоб президента обирав весь український народ».
За його словами, в Україні «необхідно впорядкувати в цілому виборчу систему».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter