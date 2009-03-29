Ющенко: уряд не бажає змінювати бюджет, щоб не казати правди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пояснює небажання уряду вносити зміни до бюджету страхом сказати народу правду про стан економіки.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Мені здається, що тут є неготовність сказати нації про стан справ. Бо відчуття таке, що коли сказати, що ВВП не має приросту, а має серйозне падіння; чи те, що бюджет має найбільший дефіцит за останні 12 років – це моя версія – людьми це сприйметься як докір не світовій кризі, а деякій іншій кризі», - зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що Україна втратила два місяці в переговорах з Міжнародним валютним фондом саме через небажання уряду вносити зміни до бюджету поточного року. «Якщо уряд стверджує, що інфляція у нас буде 9,5%, то програму з таким урядом ніхто не підпише. Бо це не професійно, це не правда», - сказав Президент.

На переконання В.ЮЩЕНКА, це нечесна політика.