НАЗК виявило порушення у деклараціях Климпуш-Цинцадзе та Клімкіна за 2015 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у деклараціях віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та міністра закордонних справ Павла Клімкіна за 2015 рік.

Як повідомляється на сайті НАЗК, агентство на своєму засіданні прийняло рішення про затвердження результатів перевірок декларацій прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, членів уряду Павла Клімкіна, Тараса Кутового, Іванни Климпуш-Цинцадзе, народних депутатів, суддів та інших високопосадовців.

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"В деклараціях очільника уряду Володимира Гройсмана і міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового порушення відсутні. В деклараціях інших суб’єктів декларування більшість порушень стосуються ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції": неповнота відображення доходів (п. 7, ч. 1 ст. 46), неповне відображення відомостей про наявні грошові активи (п. 8 ч. 1 ст. 46), фінансові зобов’язання (п. 9 ч. 1 ст. 46), видатки та правочини, вчинені у звітному періоді (п. 10, ч. 1, ст. 46) та інше", - заявили в НАЗК.

Зокрема, зазначається, що порушення були виявлені у голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, народних депутатів України VIII скликання Олександра Абдулліна (декларація за 2015 рік) та Олександра Третьякова (декларація за 2016 рік).

Також, зауважили в НАЗК, за результатами перевірки було виявлено порушення в декларації судді Вищого адміністративного суду України Анатолія Єрьоміна, бо він подав недостовірні відомості на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тому Агентство прийняло рішення про винесення припису, згідно з пунктом 5 Розділу ІV «Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

"За результатами перевірки декларацій інших посадовців складу корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, ознак незаконного збагачення не встановлено. Зазначимо, що точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел", - наголосили в НАЗК.