У Києві накрили нелегальну дискотеку: 64 танцюристи - «під кайфом»

У ніч на неділю співробітники спецпідрозділу «Беркут», Управління боротьби з нелегальним обігом наркотиків, спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл» на нелегальній дискотеці у Дніпровському районі Києва затримали 64 особи у стані наркотичного сп`яніння, з яких 10 неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, 31 затриманий пояснив, що вживав наркотики (амфетамін, маріхуану) саме в цьому розважальному закладі. Власниця дискотеки, 18-річна дівчина, не змогла надати працівникам міліції будь-яких документів, які б підтверджували легальне функціонування дискотеки.

Усі затримані згодом були відпущені.