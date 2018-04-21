Більшість опитаних вважає Януковича та Мороза маріонетками Кремля

Абсолютна більшість відвідувачів УНІАН-сайту вважають прем’єр-міністра Віктора Януковича та Голову Верховної Ради Олександра Мороза “маріонетками Кремля”. Саме це пояснює, чому уряд та “антикризова” коаліція зволікають з ухваленням законів, необхідних для вступу України у Світову організацію торгівлі. Такої думки дотримується більш як 80% респондентів. І тільки 10% опитаних вважають, що такими діями уряд та парламент захищають українського товаровиробника, неконкурентного на світових ринках.

Запитання на УНІАН-сайті сформульоване таким чином: “Чому уряд та коаліція зволікають із ухваленням законів для вступу України в СОТ?” Відповіді розподілилися так:

“Янукович та Мороз – маріонетки Кремля” – 81,5%;

“Захищають неконкурентного вітчизняного виробника” – 9,5%;

“Діють на зло Президентові” – 4,4%;

“Бояться будь-яких змін, що можуть спричинити невдоволення суспільства” – 2,4%;

“Не знаю” – 1,2%;

“Свій варіант” – 1%.

Загалом у опитуванні взяли участь 1706 респондентів (станом на 11.00, 25 жовтня). У поданих результатах підсумовані показники на українсько- та російськомовній версіях сайту.

Серед “своїх варіантів” можна виділити такі: “У кожного свої причини”; “Інакше працювати не вміють”; “Немає законопроектів”; “Нам там нічого робити”; “Якось суперечить їхнім шкурним інтересам”; “Ще не все роздерибанили”; “Це їм вигідно, бо вони живуть з бонусів за рахунок усієї країни”; “Маневрують між Кремлем і Заходом”; “Бояться порядку”.

Опитування триває: дивіться українськомовну та російськомовнуверсії сайту.