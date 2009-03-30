У Ющенка порахували, скільки валюти українці поклали під подушку

У Секретаріаті Президента відзначають ознаки стабілізації банківської системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він підкреслив, що Президент регулярно детально аналізує ситуацію на валютному ринку України.

“У нас, слава Богу, позитивне сальдо за рахунком поточних операцій – трохи більше 0,5 млрд. дол. Тоді як минулий рік ми закінчили з "мінус" 12 млрд. Тобто, ми можемо говорити, що встановився більш-менш урівноважений курс, який дозволить далі не розхитувати ситуацію», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він підкреслив позитивні результати за фінансовим рахунком і рахунком капітальних операцій.

“Ми розраховували на значно гіршу ситуацію, ніж та, яка є на сьогодні. Єдине, що впродовж двох місяців істотно вплинуло на істотне скорочення фінансового рахунку, це поведінка населення. З 4,5 млрд. дол. негативного сальдо, яке ми одержали за фінансовим рахунком, понад 3 млрд. - це кошти, які населення або забрало з банків у вигляді валютних депозитів, або накупило валюти і поклало під подушку”, - сказав О.ШЛАПАК.

Він висловив сподівання, що тенденція стабільного курсу заспокоїть людей, і надалі паніки населення і масової скупівлі валюти не буде.

О.ШЛАПАК підкреслив, що Нацбанк уважно стежить за тими банками, які дозволяли собі некоректну поведінку з вкладниками і валютними операціями.

Разом із тим він зазначив, що Нацбанк так і не виконав вимогу Президента офіційно розглянути на правлінні і оприлюднити заходи впливу на банки, які допустили порушення у своїй роботі.

“Упевнений, що Нацбанк це зробить, і зробить це найближчим часом”, - сказав О.ШЛАПАК.