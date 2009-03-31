У Кличка кажуть, що з 1 квітня тарифи на ЖКП у Києві піднімуть утричі

На найближчій сесії Київради Черновецький планує скасувати мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Скасування мораторію – перший пункт проекту рішення «Про тарифи на житлово-комунальні послуги». Далі пропонується чергове нічим не обґрунтоване збільшення тарифів, яке, за умов кризи, особливо небезпечне для киян», - зазначив депутат.

«Цим проектом рішення пропонується збільшити існуючі тарифи майже у 3 рази. За таких умов вже з 1 квітня за двокімнатну квартиру киянам щомісяця доведеться платити в середньому 700 гривень, а за трикімнатну – до 1000 гривень. При цьому якість послуг ніяк не покращиться», - зауважив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, немає жодних підстав для скасування мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів, а тим більше – на збільшення вартості послуг. «Мораторій має бути продовжений, а владі потрібно знайти інші механізми компенсації різниці між реальною вартістю тарифів та економічно обґрунтованою. Це можуть бути прозорі земельні аукціони та залучення інвестицій, але в жодному разі не чергове «доїння» киян», - наголосив депутат.

Згідно з проектом рішення «Про тарифи на житлово-комунальні послуги», тариф на холодне водопостачання мав становити 2,54 гривні за 1 кубічний метр (зараз 0,94 гривні), на водовідведення холодної і гарячої води – 2,16 гривні за 1 кубічний метр (зараз 0,54 гривні), на централізоване опалювання – 3,14 гривні за 1 квадратний метр (зараз 1,60 гривні), на гаряче водопостачання (з врахуванням стоків) – 18,78 гривні за 1 кубічний метр (зараз 7,38 гривні).