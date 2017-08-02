"Народний фронт" закликав Порошенка не ревізувати закон про Конституційний Суд

Про це говориться у сьогоднішній заяві фракції "Народного фронту" у відповідь на інформацію про намір президента Петра Порошенка внести у парламент пропозиції зі змінами до закону в частині обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Народний фронт" переконаний, що на президента здійснюється тиск для того, щоб закон було змінено усупереч здоровому глузду і було впроваджено норми, які суперечать доведеній юридичній практиці та ухваленому раніше рішенню Конституційного Суду.

"Наша фракція наголошує на наступному. Перше – зміна норми обрання омбудсмена через відкрите голосування під час сесійного засідання - відповідає правовій позиції, оскільки 2012 року КСУ, спираючись на статтю 84 Конституції України, визнав неконституційним положення Регламенту, які передбачали таємне голосування бюлетенями. Тому намагання внести зміни до діючого закону автоматично породжують правовий конфлікт", - наголосили у "Народному фронті".

У політсилі також вказують, що саме відкрите голосування за кандидатуру омбудсмена гарантує відповідальність кожного депутата, прибирає імовірні корупційні інтереси, які можуть виникати при таємному голосуванні, і надає виборцям можливість аналізувати діяльність як свого депутата, так і парламенту в цілому. Таємне голосування відстоюють насамперед ті, хто хоче за спиною у суспільства через змову проштовхнути власного кандидата.

"Народний фронт" нагадує, що парламент саме відкритим голосуванням обирає голову Верховної Ради, прем’єр-міністра України, голову СБУ, Генерального прокурора тощо, але обрання омбудсмена за схибленою логікою виведено за дужки абсолютно нормальної практики", - підкреслюється у заяві.

"І останнє. У законі "Про Конституційний Суд України" запровадження відкритої форми обрання омбудсмена не є унікальним. Так само відтепер відкритим голосуванням, а не бюлетенями, обиратимуться судді КС. Це відкритість перед суспільством, яка, на наше переконання, є однією з яскравих ознак демократії і парламентаризму", - вважають у НФ.

"Народний фронт", як член коаліції більшості спільно з фракцією БПП, яке носить ім’я президента України, вірить, що глава країни не дозволить маніпуляціям і інтригам, провокаціям і правовому нігілізму впливати на скасування прогресивних і ефективних законодавчих норм, ухвалених парламентом у тому числі за підтримки фракції Блоку Петра Порошенка і введених у дію за підписом самого президента України.