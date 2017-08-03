Канадський міністр українською мовою привітав угоду про ЗВТ

Канадський міністр міжнародної торгівлі Франсуа-Філіп Шампань написав повідомлення в Twitter українською мовою. Таким чином він заявив про те, що українська діаспора в Канаді підтримує договір про створення зони вільної торгівлі з Україною.

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"Надзвичайно позитивна підтримка української громади в Канаді Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Очікуємо подальшу співпрацю в майбутньому", - написав Шампань у своєму акаунті в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня набула чинності Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Потім у Мінекономрозвитку повідомили про наявність помилки в тексті угоди. У міністерстві зазначили, що це технічна помилка, яка не вплине на реалізацію угоди.