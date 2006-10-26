Балога і Катеринчук проігнорували засідання президії Нашої України

Голова секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його заступник Арсеній ЯЦЕНЮК не з`явилися на засідання президії партії "Наша Україна", що відбулося увечері 25 жовтня. Секретаріат на засіданні представляв інший заступник В.БАЛОГИ Віктор БОНДАР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", також на засідання президії партії не прийшли її члени Микола КАТЕРИНЧУК та Іван ВАСЮНИК.

Розглядалося питання порядку денного ради партії, запланованої на четвер, 26 жовтня.

Президія "Нашої України" вирішила запропонувати на розгляд ради партії завершити формування двох комітетів – статутного та програмного - з представників центру та регіональних організацій.

Завдання цих комітетів – підготувати зміни до статуту і програми, які будуть винесені на розгляд наступної ради партії та другого етапу третього з`їзду.

Також на раді партії обговорять рекомендацію президії про вироблення позицій обласних осередків партії щодо принципів формування керівних органів ради партії та президії.