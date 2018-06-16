Як Ющенко і Тимошенко мірялися силами (картинки)

До виборів Президента залишаються лічені місяці. Перед вирішальним боєм Вітя і Юля вихваляються командами, покликаними привести кожного з них до перемоги...

До виборів Президента залишаються лічені місяці. Перед вирішальним боєм Вітя і Юля вихваляються командами, покликаними привести кожного з них до перемоги... Оксана Охрімчук, Микола Охрімчук, Ксеня Лесів На картинках можна впізнати: В.Ющенка, Ю.Тимошенко, В.Путіна, В.Хорошковського, В.Наливайченка, Л.Черновецького, Л.Кучму, Ю.Луценка, Л.Кравчука, В.Балогу, В.Медведчука, І.Кріля.

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