Кушнарьов пафосно розповів, як він обходить ”рифи помаранчевого режиму”

Народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що Партія регіонів прагнула до влади, щоб забезпечити стабільний соціально-економічний розвиток країни.

Про це йдеться у зверненні Є.КУШНАРЬОВА з нагоди 9-річчя створення Партії регіонів.

«Безуспішні потуги помаранчевих, які одержали в ході виборів протверезну оцінку результатів свого правління за неповних півтора року, створити так звану «демократичну» коаліцію зайвий раз продемонстрували принципову відмінність наших підходів. Нам не потрібна влада заради влади. Для нас вона лише інструмент повернення суспільства на шлях стабільного соціально-економічного розвитку», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.

Народний депутат вкотре наголосив, що Партія регіонів, як і раніше, виступає за формування широкої коаліції відповідальних політичних сил. «Україні, як повітря, необхідна єдність, але не декларативна, демагогічна і така, що приховує під собою прагнення ряду національно стурбованих політиків подавити свободу думки і самовираження значної частини її громадян. Наш ідеал – єдність українського народу в розмаїтті його культурних і духовних традицій», - зазначив він.

«Партія регіонів - біля керма реальної влади. Вивірити вірний курс державного корабля між мілин і рифів збанкрутілого помаранчевого режиму можна тільки відповідаючи на глибинні сподівання співвітчизників, серед яких одвічне прагнення до мирної праці і поважання людської гідності кожного. І лише від нас, тих, хто взяв на себе цю відповідальність, що зобов`язує, залежить, чим ми розплатимося за кредит довіри, одержаний від суспільства в рік, який передує 10-річчю Партії регіонів», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.