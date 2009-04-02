Тимошенко наголошує, що її чоловік займається бізнесом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє найближчим часом опублікувати свою декларацію про доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Мені абсолютно нічого приховувати в декларації. Я отримую заробітну плату прем`єр-міністра, плюс, я наголошую, мій чоловік займається бізнесом, і тому певні дивіденди від бізнесу в нього є. Декларація буде, я думаю, абсолютно логічною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО, згідно декларації про її доходи, заробила 81 тис. 681 грн..

Квартиру, будинок, землю, машину було позначено прочерками в декларації Ю.ТИМОШЕНКО.

Чоловік Ю.ТИМОШЕНКО позаминулого року заробив 3 млн. 503 тис. 133 грн.