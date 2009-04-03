Ющенко: Росія не зможе відмовитися від транзиту газу через Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що проекти з будівництва нових газопроводів «Південний потік» і «Північний потік» є політичними, й вони економічно невиправдані.

Про це він сказав в інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

«Який інтерес Росії? Якомога більше видобувати газ, якомога більше використовувати умови України, як країни-транзитера, доставляти цей продукт до Європи. Ми гарантуємо, що український шлях доставки російською газу найефективніший, найнадійніший і найекономічніший. Й інші проекти: Північного потоку або Південного потоку, або ще якогось потоку, - це проекти політичні, які, на мій погляд, приносять дуже складне сприйняття в Європі, коли ми говоримо про формування ідеології спільного, єдиного газового оптового ринку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що модернізація газотранспортної системи України вигідна Росії, оскільки 82% російського газу сьогодні доставляється за цим маршрутом.

Президент України вважає, що Росія ніколи не зможе відмовитися від транзиту газу через територію України.

«Росії вигідний надійний, стратегічний маршрут постачання. Росія ніколи не прийде до диверсифікації поставок. Ніколи. Тобто, можна замінити на 10 млрд., на 20 млрд., але це не відповідь...», - сказав він.

Водночас, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська ГТС за проектною потужністю сьогодні ще недовикористана на 30-40 млрд. куб. газу на рік.

«А якщо ми цей відрізок Богородчани-Ужгород, там 300-350, до 400 км, ще на 20 млрд. посилимо пропускну спроможність, цей газопровід може давати додатково прокачування газу 60-80 млрд.», - сказав він.

«Причому, вкласти в цей проект раз у 10 менше фінансів, ніж ті, які пропонуються на 40 млрд. Північного шляху. В 10 разів дешевше! У нас повинні бути не політичні принципи, а ясні економічні принципи. І коли ми говоримо про те, що в цьому питанні максимально повинна бути продумана відкрита політика у сфері транзиту, тарифів, поставок технологічного газу, то ті речі, які треба було вирішити, ведучи дискусію з цього питання, ця дискусія завершилася в середині січня, я вважаю, дуже низькими, низькопробними результатами», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Окрім цього, він зазначив, що різка реакція російського керівництва на декларацію, підписану між Україною та ЄС про модернізацію української ГТС, є «неадекватною».

Також В.ЮЩЕНКО нагадав, що, згідно з українським законодавством, ГТС може бути тільки в державній власності.

«Чому це Росію не влаштовує як виробника газу? Ми ясно ставимо питання, що це наша внутрішня справа, що статус цієї системи не міняється, ми його не збираємося ревізувати сьогодні», - підкреслив Президент України.