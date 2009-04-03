Бютівець: ВР має важливіші справи, ніж «задовольняти забаганки Президента»

Верховна Рада України не дасть згоди на ухвалення президентського законопроекту по внесенню змін до державного бюджету на 2009 рік щодо виділення 450 млн. грн. для проведення референдуму про внесення змін до Конституції.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

«Верховна Рада не підтримає виділення коштів на проведення референдуму, оскільки в державі є більш нагальні проблеми ніж задовольняти такі забаганки президента», - сказав депутат.

Він зауважив, що командою Президента дійсно розробляється сценарій по розпуску Верховної Ради. «Але це робиться не для того, щоб отримати новий парламент, а для того, щоб внести через референдум зміни до Конституції», - сказав він.

Водночас В.ПИСАРЕНКО нагадав, що парламент ухвалив постанову про проведення 25 жовтня 2009 року президентських виборів і, згідно з Конституцією, за півроку до їхнього проведення забороняється розпуск парламенту.

При цьому В.ПИСАРЕНКО зауважив, що навіть за умови визнання Конституційним Судом цієї постанови неконституційною, Верховна Рада ухвалить ще одну.

«У мене є підстави вважати, що Верховна Рада України може ухвалити ще одну постанову про проведення президентських виборів, і це буде знову 25 жовтня», - сказав В.ПИСАРЕНКО.