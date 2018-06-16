Через мітинги Януковича Герман не встигне побілити хату? (репортаж з Майдану)

Парубки з флагштоками зачаровано стоять перед плазмою, де напівоголена модель рекламує якісь парфуми. Столичний торговий центр "Глобус" відлякує лоском гостей з депресивного сходу. Зайти всередину так і не наважуються.

На мітинг-протест Партії регіонів її прихильники з різних регіонів України приїхали завчасно. Тож маючи трохи вільного часу, роздивляються центр Києва.

- Хлопці, дивіться! Це ж стадіон Лобановського! Давайте зайдемо, - захоплено вигукує парубок, проходячи повз стадіон.

- Та потім подивимось. Пішли спочатку до Ради, - похмуро відповідає йому товариш.

Ентузіазм хлопця згасає, і він, проводжаючи поглядом стадіон, шкандибає вслід за друзями.

Попереду мене йдуть дві дівчини.

- Національний художній музей, – читає одна з них вголос табличку біля входу.

- А я б не дуже хотіла в музей, я б краще сходила в Інститут культури, дізналася б, що треба для вступу, - ділиться своїми планами подруга. – Та в цьому дурдомі хіба встигнеш...

Протестувальники неспішно збираються під Кабміном і Верховною Радою. В Маріїнському парку біля фонтанів роздають регіонівську символіку і дають накази, в якому порядку рухатися колонам. Народ снідає: хто домашніми бутербродами і чаєм з термоса, хто столичним хотдогами. В урнах вже не тільки пляшки від води чи соку, а й від напоїв міцніших. Земляки Януковича з табличкою “Єнакієве” теж розмістилися в парку, на тому місці, де відкривається чудовий вид на Дніпро. На розстелені газети виймають завбачливо нарізане сало, хліб, варені яйця і картоплю. Поряд молоді мітингувальники влаштували фотосесію. Реготять так, що аж кортить дізнатися, з чого б то.

Просуваюся ближче до Верховної Ради. Там вже у розпалі мітинг.

- Ми отримали владу, яка вп’ялася і зубами, і кігтями в крісла і як пилосос кожного дня висмоктує мільйони з мертвого бюджету країни, - як завжди запально і емоційно вигукує регіоналка Інна Богословська.

- Людям треба йти на городи, чистити і білити хати. Скоро Великдень. А нам не дають піти до церкви, не дають у піст сконцентруватися, подумати. Ми мусимо виходити на мітинги і боротися з цією владою, - виступає з промовою Ганна Герман. - Тимошенко каже, наша хімія і наша металургійна промисловість не конкурентноздатна. А чому? Тому що Тимошенко привезла нам з Москви газ удвічі дорожчий, ніж ми мали при Януковичі... Пенсійний фонд порожній. Роботи немає. Безробіття зростає. Ціни шаленіють. А влада вдає, що нічого не сталося... Ввечері вона (Юлія Тимошенко – авт.) піде на програму до Шустера і буде чесати таке, що вуха в’януть... Це була остання помаранчева зима - осінь буде нашою!

З Верховної Ради виходить Василь Кисельов. Підходить до сцени, махає однопартійцям рукою, схвально киває головою, посміхається і цілком задоволений зникає у стінах парламенту.

Після Ганни Герман слово беруть Кінах, Мірошниченко та інші регіонали і прихильники партії. Згодом повідомляється, що продовження мітингу відбудеться на Майдані. Народ вишукується у колони і неспішно рухається в бік центральної площі.

Майдан цього разу заповнений вщент. Скрізь таблички з назвами населених пунктів, з яких можна скласти мапу України: Львів, Донецьк, Вінниця, Кіровоград, Одеса, Дніпропетровськ, Черкаси і т.д. Самі люди цього разу жвавіші і емоційніші, ніж на аналогічному мітингу минулого тижня.

На сцені з’являються Чечетов, Шуфрич, Сухий, Корж, Засуха, Бойко та інші депутати-регіонали. Мітинг відкриває Нестор Шуфрич.

- Рідні мої, дякую, що ви прийшли сказати "ні" тому безладу, який сьогодні дозволяє собі влада... У нас сьогодні немає Президента, немає влади. Це вулик, в якому мешкає великий трутень. Я знаю, чому Ющенко більше любить бджіл, ніж український народ, тому що бджоли мовчать - ми мовчати не будемо... Влада хоче втриматися. Але це корабель, який вже потопає, і на ньому залишилися тільки щурі...Новий щур – ЄЦ... Якщо в Тернополі голосують за ЄЦ – то Ющенку прийшов...

Шуфрич робить паузу. У натовпі чутно непристойний варіант продовження фрази.

- Я хотів сказати кінець, - згодом радісно повідомляє він і продовжує. – Нам повинно бути соромно, що минулого року завезли 100 тисяч кг сала до України... Я думав, Ющенко їздив у Польщу за медом, а він виявляється їздив за салом...

До мікрофона по черзі підходять Сухий, Колесніченко, Бойко, Корж, Кузьмук у супроводі ветеранів і афганців. В тому ж дусі звучать звинувачення на адресу нинішньої влади і вимога її відставки.

В цей час до сцени наближається Єфремов. Журналісти обступають депутата.

- Ця влада повинна піти у відставку... Дострокові одночасні парламентські і президентські вибори - це був би кращий шлях для країни, - ділиться регіонал.

Жіночці у першому ряду стає погано, її умивають мінеральною водою, але це не дуже допомагає, і її, взявши під руки, ведуть крізь натовп.

Ганна Герман встигає і на цей мітинг.

- Нарешті прийшла весна. Наша весна. Хоча політичні морози ще не закінчилися, бо політичні відморозки не дають нам жити, не дають нам будувати Україну, не дають нам вийти з тієї страшної кризи. Вони продовжують обдурювати українців, продовжують говорити з екранів телевізорів, що ми добре живемо, - знову розпочинає свою промову депутатка.

Раптом до неї підходить чоловік і щось шепоче на вухо. Герман згортається і на сцені з’являється Янукович.

- Я-ну-ко-вич! - наче в екстазі вигукують перші ряди.

- Ми звісно більше звикли займатися справою - своїми руками будувати, виробляти машини, добувати вугілля, орати поля, сіяти пшеницю, а змушені зараз у цей непростий час для нашої країни збиратися на такі заходи, - розпочинає свою промову головний опозиціонер. - Цей Майдан в історії незалежної України зіграв дуже погану роль - в 2004 р з цього Майдану прийшла влада в Україну, яка сьогодні принесла кризу... Ми і зараз на Майдані можемо зустрітися з тими, хто тоді стояв під помаранчевими прапорами, вони сьогодні прийшли до нас... Більше 80% українців вважають, що треба проводити дострокові парламентські і президентські вибори... Вони об’явили, що з грудня лежить їхня антикризова програма в парламенті, яку ніхто не розглядає - це чиста брехня...Сьогодні падає споживання основних продуктів харчування... Український народ став споживати 12 кг м’яса на рік, а полоненим німцям під час режиму Сталіна виділяли 13 кг... Ми сьогодні ще до кінця не розуміємо тих проблем, які залишать нам помаранчеві. Тоді, коли ми з вами дізнаємося всю правду, це буде для нас шок... Я хочу побажати вам з нами, щоб найближчим часом ми змусили цю владу піти у відставку і це рішення повинно бути не просто опозиції, а всього українського народу від заходу до сходу, від півночі до півдня...

Янукович закликав українців дати владі останній шанс до 14 квітня, коли “вони обіцяли представити антикризову програму”.

На завершення промови усміхнений Віктор Федорович на обидва боки махає руками своїм прихильникам і навіть шле у натовп повітряні поцілунки. Після проголошення резолюції, мітинг завершується. Регіонали не поспішають розходитися і спілкуються з народом. Ганну Герман обступає найбільше прихильників - висловлюють свої прохання, просять автографи. Задля підпису Герман витягають власні партбілети. Усміхнена депутатка нікому не відмовляє і навіть фотографується з бажаючими.

Настрій у всіх веселий і натхненний. Весна все ж таки...

Анна Ященко

Фото УНІАН