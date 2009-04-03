Газпром і компанії Європи розберуться з транзитом газу через Україну

Представники європейських компаній і «Газпрому» створять робочу групу для аналізу ситуації з транзитом російського газу територією України.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу "Газпрому", про це йшлося сьогодні на зустрічі голови компанії Олексія МІЛЛЕРА з керівниками найбільших компаній-покупців російського газу в Європі. На зустрічі обговорювалися найактуальніші аспекти взаємодії між "Газпромом" і європейськими компаніями-покупцями російського газу. Особлива увага була приділена відносинам Росії й України в газовій сфері і ролі в цьому процесі Європейського Союзу, як основного споживача російського газу, що прямує транзитом через Україну.

О.МІЛЛЕР поінформував європейських партнерів про хід виконання досягнутих у січні цього року угод між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Голова "Газпрому" також дав оцінку підписаної в Брюсселі декларації ЄС-Україна з модернізації газотранспортної системи України.

"Підписання декларації за спиною Росії було політичною помилкою, і реалізувати її без участі постачальника газу буде неможливо. Цей документ лише підлив олії у вогонь нещодавнього газового конфлікту, який нам вдалося погасити. Декларація не відповідає не тільки духові співпраці, в рамках січневих домовленостей з питань газу між Росією і Україною, а й духові співпраці у сфері енергетики між Європейським Союзом і Росією", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як відзначає прес-служба «Газпрому», європейські партнери висловили своє занепокоєння з приводу безпеки постачань газу до Європи, бажаючи позитивно вирішити ситуацію, що склалася, із залученням усіх учасників ринку (постачальника, країни-транзитера і споживачів).

Представники європейських компаній, обговорюючи тему модернізації ГТС України, висловились за участь у цьому процесі. Як перший крок у даному напрямі було запропоновано створити робочу групу для аналізу ситуації з транзитом російського газу територією України до Європи. Ухвалено рішення провести аналогічну зустріч через 4-6 тижнів.

Крім того, О.МІЛЛЕР висловив думку, що в Україні можуть виникнути проблеми з оплатою за поставлений з РФ газ.

"Сьогодні головна проблема України - оплата поточних постачань російського газу. І ця проблема стане ще гострішою в майбутній період закачування газу до ПСГ України. У зв`язку з цим найбільш актуальним завданням є пошук прийнятних джерел фінансування для оплати споживаного Україною газу", - цитують О.МІЛЛЕРА.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розраховувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні і лютому газ вчасно і в повному обсягу.

Згідно з контрактом на постачання газу, «Нафтогаз України» зобов`язаний не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання, здійснити оплату в розмірі 100% вартості місячного обсягу на підставі оригіналу рахунку продавця.

Учора, 2 квітня, начальник Управління з питань зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ заявив, що компанія розрахується з «Газпромом» за поставлений у березні 2009 року російський газ у встановлені договором терміни.