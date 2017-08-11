Керівник "Антонова" отримав 1,4 мільйона добових на 100 днів відряджень – "Схеми"

Президент державного підприємства "Антонов" Олександр Коцюба у 2016 році задекларував 1 мільйон 408 тисяч 293 гривень як дохід від перерахування добових. При цьому, за даними журналістів програми "Схеми", чиновник у 2016 році провів за кордоном близько ста днів.

Таким чином, він отримував від державного заводу близько 14 тисяч гривень (500 доларів) на добу у відрядженні, мовиться у сюжеті програми "Схеми".

У цю суму не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо, зазначають журналісти.

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У відповіді на інформаційний запит Олександр Коцюба зазначив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором. Так і сформувалася значна сума.

Під час особистого спілкування із журналістами Олександр Коцюба зазначив, що витрачав кошти "на виконання функцій і повноважень керівника", але відмовився пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства.

Таким чином, сума, отримана керівником "Антонова" протягом року як добові, більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов".

Згодом у прес-службі "Укроборонпрому" уточнили, що рішення Кабінету міністрів України про ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" означає зміну організаційної форми підприємства, а не його знищення.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

За підсумками 2016 року "Антонов" збільшив чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 мільйона гривень.