МЗС України висловлює протест через обмеження Росією руху суден через Керченську протоку

МЗС України висловлює протест у зв’язку з запровадженням Російською Федерацією в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року.

Як йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, будівництво мосту через Керченську протоку, яке може привести до екологічної катастрофи, є незаконним відповідно до міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава по відношенню до Кримського півострову, не надавала згоду на таке будівництво.

Читайте такожУкраїна готує позов до Росії через збитки від будівництва Керченського мосту

«Викликає глибоке занепокоєння також негативний вплив, який будівництво може завдати навколишньому середовищу та навігації через протоку. Запровадження Російською Федерацією в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку є черговим грубим нехтуванням Російською Федерацією нормами міжнародного права», - заявляють у МЗС.

Відповідна нота протесту була надіслана російській стороні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Росія через будівництво моста заборонила з 09:00 до 18:00 рух через Керченську протоку усім судам, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.