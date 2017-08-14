Син Луценка зробив подарунок батькам на чверть мільйона гривень

Старший син Генерального прокурора України Олександр Луценко зробив своїм батькам подарунки на чверть мільйона гривень. Про це свідчать дані Єдиного державного рееста декларацій.

Так, згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані від 14 серпня, Юрій Луценко отримав подарунок у негрошовій формі вартістю 119,3 тис. грн. Джерелом доходу виступив його син Олександр. У той же день народний депутат Ірина Луценко задекларувала такий же подарунок у негрошовій формі за 119,3 тис. грн від сина Олександра.

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Зазначимо, раніше "Наші гроші" писали, що син генпрокурора Олександр Луценко заробляє на оренді квартир на Печерську, записаних на бухгалтера дружини генпрокурора Світлану Риженко.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Луценко безоплатно користується будинком під Києвом площею майже в тисячу квадратних метрів. Відповідна інформація є в електронній декларації генпрокурора за 2016 рік.