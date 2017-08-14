Три нардепи від БПП задекларували сотні мільйонів гривень у "сурогатних" біткоінах

Активісти громадського руху "Чесно" знайшли трьох нардепів із Блоку Петра Порошенка з біткоїнами на мільйони гривень, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

За даними е-декларації за 2016 рік, Александр Урбанский мав 1 277 одиниць біткоїнів (5328). Станом на 31 грудня 2016 їхня вартість складає 139 081 133 грн. Також Урбанський 1 серпня купив ще 1 217 одиниць біткоїнів на суму 40 564 056 грн.

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Дмитро Білоцерковець задекларував 398 біткоїнів, придбаних у 2013 році. Їхня вартість складає 128 160 грн.

Дмитрий Голубов задекларував 4 376 одиниць біткоїнів. Станом на дату набуття 22 листопада 2012 вартість складала 402 088 грн. Наразі вартість оцінюється 125 204 361 грн. Нардеп 1 серпня докупив ще 4 376 одиниць на суму 32 804 684 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк України заявив, що не несе відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях, адже статус криптовалюти в Україні не визначено. У той же час, Рада з фінансової стабільності планує до кінця серпня провести засідання для вироблення позиції щодо правового статусу Bitcoin в Україні та його регулювання.

За прогнозами експертів, у 2021 році Bitcoin може коштувати $100 тисяч.