НАЗК розпочало перевірку декларацій суддів Верховного суду

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій суддів Верховного суду України.

Читайте такожНАЗК просить суд покарати Симоненка за порушення фінансування КомпартіїЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак на брифінгу з нагоди річниці роботи Національного агентства.

«Розпочато перевірку суддів різного рівня. Це судді і ті, що у Верховному суді, і судді низового рівня», - сказала вона.

«А стосовно одного із суддів, який звільнений з посади... матеріали перевірки були скеровані до НАБУ», - зазначила Корчак