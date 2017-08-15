КНДР за 17 років отримала тисячі одиниць російського озброєння - нардеп

КНДР з 1999 до 2016 року отримала з Російської Федерації 3 тисячі протитанкових комплексів "Фагот" (АТ-4), 1500 зенітно-ракетних комплексів Ігла-1, 32 БТР-80А, та 10 зразків «Kh-35 Uran/SS-N-25» (крилата протикорабельна ракета Х-35).

Про це повідомила у Facebook народний депутат України, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Сьогодні я хочу разом з Вами переконатися в тому, хто саме постачає озброєння до КНДР. Отже, враховуючи, що ми можемо спиратися на об’єктивні відкриті джерела (оперувати данними розвідки із зрозумілих причин ми не будемо), звернемося до бази даних визнаного та авторитетного Стокгольмського міжнародного дослідницького інституту миру, що відомий щорічними дослідженнями SIPRI. Заходимо за посиланням. В розділі (постачальники обираємо Росія. Потім визначимо часовий період – з 1999 до 2016 року (фактичне перебування Путіна при владі). Поставимо відмітку: відображати за отримувачами. Тиснемо «скачати»", - пояснює Фріз.

"З отриманого документу ми побачимо, що Північна Корея за вказаний період отримала з Російської Федерації 3 тисячі протитанкових комплексів «Фагот» (АТ-4), 1500 зенітно-ракетних комплексів Ігла-1 (Sa-16, що використовуються для боротьби з повітряними цілями), 32 БТР-80А, та 10… зразків «Kh-35 Uran/SS-N-25». Під цим маркуванням слід розуміти крилату протикорабельну крилату ракету Х-35. В 2015 році, до речі з’явилося відео пуску ракети, цілком схожої з Х-35 з ракетного катера ВМС КНДР (на 8 секунді ролику).

Здається дивовижним, але ці ж ракети у 2010 році ще до падіння антизахідного режиму Каддафі, Росія планувала поставити до Лівії", - написала нардеп.

За її словами, якщо аналогічним чином відмоніторити експорт з території України, то можна побачити – жодних постачань з України до Північної Кореї за цей же період не було взагалі.

"Якщо постачання до підсанкційної КНДР з боку Росії можна побачити простою перевіркою відкритого джерела, то важко уявити, які зразки та технології передавалися сухопутним та морським шляхом через спільну ділянку кордону між РФ та КНДР", - наголосила Фріз.