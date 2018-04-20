Офіційні результати ЦВК
Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів з урахуванням "уточнених" протоколів. На дві сотих процента виросли показники "Регіонів" і БЮТ, на стільки ж, але зі знаком мінус, змінився результат СПУ, "Наша Україна" додала лише одну соту...
Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців (за попередніми даними – 32,12%) , Блок Юлії Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Україна” – 13,95% (13,94%), Соціалістична партія України 5,69% (5,67%), Комуністична партія України – 3,66% (3,66%).
Як передає кореспондент УНІАН, оголошення офіційних результатів відбулося сьогодні на засіданні ЦВК.
Голоси виборців за інших учасників виборчого процесу розподілилися таким чином:
6. Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 2,93% (за попередніми даними – 2,93%)
7. “Народний блок Литвина” – 2,44% (2,43%)
8. Український Народний Блок Костенка і Плюща – 1,87% (1,87%)
9. Партія “Віче” – 1,74% (1,74%)
10. “Громадянський блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%)
11. “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%).
12. Партія “Відродження” – 0,96% (0,96%)
13. “Блок Юрія Кармазіна” – 0,65% (0,65%)
14. Партія Зелених України – 0,51% (0,54%)
15. Блок НДП – 0,49% (0,49%)
16. Політична партія “Партія екологічного порятунку “ЕКО+25%” – 0,47% (0,47%)
17. Українська партія “Зелена планета” – 0,39% (0,38%)
18. Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 0,36% (0,37%)
19. Селянська партія України – 0,31% (0,32%)
20. “Блок Лазаренка” – 0,30% (0,31%)
21. Партія національно-економічного розвитку України – 0,23% (0,23%)
22. Виборчий блок політичних партій “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%)
23. Партія Пенсіонерів України – 0,20% (0,20%)
24. “Виборчий блок “Держава - Трудовий Союз” – 0,14% (0,14%)
25. Політична партія “Третя Сила” – 0,13% (0,13%)
26. Народний Рух України за єдність – 0,13% (0,13%)
27. Політична партія України “Партія політики ПУТІНА” – 0,12% (0,12%)
28. Всеукраїнська партія Народної Довіри – 0,11% (0,12%)
29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю – 0,11% (0,11%)
30. Партія патріотичних сил України – 0,10% (0,10%)
31. Українська Консервативна партія – 0,09% (0,10%)
32. Політична партія “Трудова Україна” – 0,09% (0,09%)
33. Виборчий блок “Влада народу” – 0,09% (0,09%)
34. Соціально-екологічна партія “Союз. Чорнобиль. Україна.” – 0,09% (0,09%)
35. Соціально-Християнська Партія – 0,09% (0,09%)
36. Виборчий блок: “Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти” – 0,08% (0,08%)
37. “Виборчий блок “Євген Марчук – “Єдність” – 0,06% (0,06%)
38. Українська Національна Асамблея – 0,06% (0,06%)
39. Партія Соціального Захисту – 0,05% (0,05%)
40. “Блок Безпартійних “Сонце” – 0,04% (0,05%)
41. Всеукраїнська партія “Нова Сила” – 0,4% (0,05%)
42. Блок “Патріоти України” – 0,04% (0,05%)
43. Ліберальна партія України – 0,04% (0,04%)
44. Політична партія “Європейська столиця” – 0,04% (0,04%)
45. Політична партія “Вперед, Україно!” – 0,02% (0,02%)
Не підтримали жодної політичної сили 1,77% виборців.