Офіційні результати ЦВК

Офіційні результати ЦВК

08:40, 11 квітня 2006
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Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів з урахуванням "уточнених" протоколів. На дві сотих процента виросли показники "Регіонів" і БЮТ, на стільки ж, але зі знаком мінус, змінився результат СПУ, "Наша Україна"  додала лише одну соту... 

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців (за попередніми даними – 32,12%) , Блок Юлії Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Україна” – 13,95% (13,94%), Соціалістична партія України 5,69% (5,67%), Комуністична партія України – 3,66% (3,66%).

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення офіційних результатів відбулося сьогодні на засіданні ЦВК.

Голоси виборців за інших учасників виборчого процесу розподілилися таким чином:

6. Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 2,93% (за попередніми даними – 2,93%)

7. “Народний блок Литвина” – 2,44% (2,43%)

8. Український Народний Блок Костенка і Плюща – 1,87% (1,87%)

9. Партія “Віче” – 1,74% (1,74%)

10. “Громадянський блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%)

11. “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%).

12. Партія “Відродження” – 0,96% (0,96%)

13. “Блок Юрія Кармазіна” – 0,65% (0,65%)

14. Партія Зелених України – 0,51% (0,54%)

15. Блок НДП – 0,49% (0,49%)

16. Політична партія “Партія екологічного порятунку “ЕКО+25%” – 0,47% (0,47%)

17. Українська партія “Зелена планета” – 0,39% (0,38%)

18. Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 0,36% (0,37%)

19. Селянська партія України – 0,31% (0,32%)

20. “Блок Лазаренка” – 0,30% (0,31%)

21. Партія національно-економічного розвитку України – 0,23% (0,23%)

22. Виборчий блок політичних партій “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%)

23. Партія Пенсіонерів України – 0,20% (0,20%)

24. “Виборчий блок “Держава - Трудовий Союз” – 0,14% (0,14%)

25. Політична партія “Третя Сила” – 0,13% (0,13%)

26. Народний Рух України за єдність – 0,13% (0,13%)

27. Політична партія України “Партія політики ПУТІНА” – 0,12% (0,12%)

28. Всеукраїнська партія Народної Довіри – 0,11% (0,12%)

29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю – 0,11% (0,11%)

30. Партія патріотичних сил України – 0,10% (0,10%)

31. Українська Консервативна партія – 0,09% (0,10%)

32. Політична партія “Трудова Україна” – 0,09% (0,09%)

33. Виборчий блок “Влада народу” – 0,09% (0,09%)

34. Соціально-екологічна партія “Союз. Чорнобиль. Україна.” – 0,09% (0,09%)

35. Соціально-Християнська Партія – 0,09% (0,09%)

36. Виборчий блок: “Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти” – 0,08% (0,08%)

37. “Виборчий блок “Євген Марчук – “Єдність” – 0,06% (0,06%)

38. Українська Національна Асамблея – 0,06% (0,06%)

39. Партія Соціального Захисту – 0,05% (0,05%)

40. “Блок Безпартійних “Сонце” – 0,04% (0,05%)

41. Всеукраїнська партія “Нова Сила” – 0,4% (0,05%)

42. Блок “Патріоти України” – 0,04% (0,05%)

43. Ліберальна партія України – 0,04% (0,04%)

44. Політична партія “Європейська столиця” – 0,04% (0,04%)

45. Політична партія “Вперед, Україно!” – 0,02% (0,02%)

Не підтримали жодної політичної сили 1,77% виборців.

 

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