Офіційні результати ЦВК

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів з урахуванням "уточнених" протоколів. На дві сотих процента виросли показники "Регіонів" і БЮТ, на стільки ж, але зі знаком мінус, змінився результат СПУ, "Наша Україна" додала лише одну соту...

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців (за попередніми даними – 32,12%) , Блок Юлії Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Україна” – 13,95% (13,94%), Соціалістична партія України 5,69% (5,67%), Комуністична партія України – 3,66% (3,66%). Як передає кореспондент УНІАН, оголошення офіційних результатів відбулося сьогодні на засіданні ЦВК. Голоси виборців за інших учасників виборчого процесу розподілилися таким чином: 6. Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 2,93% (за попередніми даними – 2,93%) 7. “Народний блок Литвина” – 2,44% (2,43%) 8. Український Народний Блок Костенка і Плюща – 1,87% (1,87%) 9. Партія “Віче” – 1,74% (1,74%) 10. “Громадянський блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%) 11. “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%). 12. Партія “Відродження” – 0,96% (0,96%) 13. “Блок Юрія Кармазіна” – 0,65% (0,65%) 14. Партія Зелених України – 0,51% (0,54%) 15. Блок НДП – 0,49% (0,49%) 16. Політична партія “Партія екологічного порятунку “ЕКО+25%” – 0,47% (0,47%) 17. Українська партія “Зелена планета” – 0,39% (0,38%) 18. Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 0,36% (0,37%) 19. Селянська партія України – 0,31% (0,32%) 20. “Блок Лазаренка” – 0,30% (0,31%) 21. Партія національно-економічного розвитку України – 0,23% (0,23%) 22. Виборчий блок політичних партій “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%) 23. Партія Пенсіонерів України – 0,20% (0,20%) 24. “Виборчий блок “Держава - Трудовий Союз” – 0,14% (0,14%) 25. Політична партія “Третя Сила” – 0,13% (0,13%) 26. Народний Рух України за єдність – 0,13% (0,13%) 27. Політична партія України “Партія політики ПУТІНА” – 0,12% (0,12%) 28. Всеукраїнська партія Народної Довіри – 0,11% (0,12%) 29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю – 0,11% (0,11%) 30. Партія патріотичних сил України – 0,10% (0,10%) 31. Українська Консервативна партія – 0,09% (0,10%) 32. Політична партія “Трудова Україна” – 0,09% (0,09%) 33. Виборчий блок “Влада народу” – 0,09% (0,09%) 34. Соціально-екологічна партія “Союз. Чорнобиль. Україна.” – 0,09% (0,09%) 35. Соціально-Християнська Партія – 0,09% (0,09%) 36. Виборчий блок: “Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти” – 0,08% (0,08%) 37. “Виборчий блок “Євген Марчук – “Єдність” – 0,06% (0,06%) 38. Українська Національна Асамблея – 0,06% (0,06%) 39. Партія Соціального Захисту – 0,05% (0,05%) 40. “Блок Безпартійних “Сонце” – 0,04% (0,05%) 41. Всеукраїнська партія “Нова Сила” – 0,4% (0,05%) 42. Блок “Патріоти України” – 0,04% (0,05%) 43. Ліберальна партія України – 0,04% (0,04%) 44. Політична партія “Європейська столиця” – 0,04% (0,04%) 45. Політична партія “Вперед, Україно!” – 0,02% (0,02%) Не підтримали жодної політичної сили 1,77% виборців.

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