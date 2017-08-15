Засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича завершилося (фоторепортаж)

Засідання Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича завершилося.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суду допитала свідка обвинувачення екс- представника України при ООН Юрія Сергеєва.

Читайте такожЗвернення Януковича до Путіна було останнім аргументом Росії для виправдання агресії - Сергеєв

Він надав свідчення, що лист Януковича до президента Росії Володимира Путіна, де він закликає російського лідера ввести війська в Україну, є справжнім.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 17 серпня.

***Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.