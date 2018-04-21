Чи вступить Україна до СОТ до кінця року?

Про це ми запитали політиків і політологів Василь Волга, народний депутат, фракція СПУ: ВСТУПИТЬ, АЛЕ КОЛИ? Україна вступить до СОТ, питання тільки коли. Упевнений, що не до кінця цього року. Настрій спікера парламенту такий, що ми повинні максимально працювати над тим, щоб прийняти необхідні закони. Я не вірю, що така кількість законів може бути прийнята за двадцять робочих днів. Звісно, висловлювалися думки, що якщо за справу взявся Яценюк, то все вийде…

За всієї пошани зазначу, що Яценюк ніякого стосунку до парламенту не має. І, на щастя, в парламенті сидять представники всіх галузей народного господарства. Вступити до СОТ значить розчерком пера знищити вітчизняного сільгоспвиробника. Ми поки що не створили механізмів регулювання аграрного ринку, які існують у всіх країнах. У нас, на відміну від європейських країн, немає програм підтримки фермерських господарств. Ми не підготували наше сільське господарство до СОТ, не подбали про те, щоб пом`якшити наслідки цього вступу для товарного виробника. Наприклад, в Європі існують дотації для сільгоспвиробника від 55 євро на один гектар оброблюваної площі. І це тільки одна сота від тих програм підтримки сільського господарства, які існують у всьому світі. І хай наша країна в загальному заліку одержить безперечні плюси від вступу до СОТ. Але ми не можемо ціною цього зробити нашу аграрну галузь. Не забувайте, що в ній працюють тридцять три відсотки нашого населення. Я вивчав бюджетні процеси в Австрії і Америці, і там питання життєздатності аграрного виробництва (саме виробництва, тому що сам ринок порожній не буде, його заповнять імпортні товари) вважається питанням національної безпеки. І якщо просто взяти і розмазати село, це призведе до сильних соціальних потрясінь.

Йосип Вінський, народний депутат, позафракційний: ЯНУКОВИЧ ПОВИНЕН ВСЕ ПОГОДЖУВАТИ З КРЕМЛЕМ

Є реальне бажання Ющенка вступити до СОТ, але думаю, що Янукович затягуватиме ситуацію, поки він не погодить позицію з «північною сусідкою». У Росії є свої складнощі, вони зайняті внутрішніми справами, ціновою політикою, реально вони від СОТ далі. І, зрозуміло, ми могли б швидко провести ці закони. У прем`єра є більшість, і організувати потрібне голосування можна було б просто. Але пригадуєте ситуацію минулого року, вона повторюється. Тоді у вищого керівництва було бажання швидкого вступу, але при цьому подавалися сирі непідготовлені документи, протоколи підписувалися поспіхом і потай. Я не вважаю, що торішні документи були б зваженими, і що вони захищали б товарного виробника. Я і зараз не бачу бази, не бачу опрацьовування. Тому Ющенко подає законопроекти (які повинен подавати Кабмін), але при цьому немає політичної волі і не буде результативного голосування.

Олександра Кужель, директор аналітичного центру «Академія»: ЯКЩО КОНСТИТУЦІЮ ЗА НІЧ ПРИЙНЯЛИ, ТО ПРИ БАЖАННІ І ДО СОТ ВСТУПИМО У нашій країні нічого немає неможливого. Якщо Мороз з Януковичем вирішать, що треба вступати, ми вступимо. Ми, вибачте, за ніч Конституцію прийняли. При цьому ми ж були особами, а нині ж партійна дисципліна... Загалом, було б рішення трьох. Якщо прем`єр із спікером вирішать підтримати Президента, то й додаткову сесію проведуть, і вночі попрацюють. Отже почекаймо, що скаже прем`єр-міністр.

Тарас Чорновіл, народний депутат, Партія регіонів: ЯНУКОВИЧ СКАЗАВ, ЯНУКОВИЧ ЗРОБИТЬ У принципі, можливо до кінця року пройти всі процедури. Кінцевий суд залежить не від нас, від керівництва СОТ. Є маленька проблема, яка може бути формальним приводом для відстрочення нашого вступу, це непідписаний протокол з Киргизією, яка виставляє не зовсім коректні вимоги до України. Я думаю, що в першому кварталі наступного року ми могли б стати членами СОТ.

Для цього є політична воля прем`єр-міністра. Він чітко про неї заявляв ще в 2003–2004 роках. Нагадаю, що ми тоді підписали три чверті законів, які можуть і не виставлятися, як обов`язкові при вступі, але повністю відповідають СОТівському законодавству. І зараз нам важко буде проводити закони, що стосуються аграрного сектора. Але зараз з аграріями ведуться переговори для того, щоб мінімізувати негативні наслідки вступу до СОТ для аграрного сектора і зберегти існуючі пільги для сільського господарства.

Що стосується побажання російського прем`єра щодо синхронізованого вступу наших країн до СОТ, то в цьому нічого особливого... Все висловлюють побажання, ми – в своєму бажанні бачити ціну на газ, припустімо на рівні 95 доларів, вони – в своєму бажанні спільного вступу…

Опитувала Маша Міщенко