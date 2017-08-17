Хомутиннік прокоментував кримінальну справу проти нього

Голова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік прокоментував розслідування Генеральної прокуратури про можливе ухилення від сплати податків.

«Протягом 20-ти років я декларував свої доходи і платив податки, тому мені нема чого боятися і я впевнений в своїй правоті. Головне, щоб в діях правоохоронних органів не було політичного підтексту, а кримінальне провадження стосовно мене не використали як важіль впливу на депутатську групу в парламенті для голосування за провладні реформи», – повідомив Хомутиннік.

Нагадаємо, раніше інформаційне агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали Печерського районного суду Києва повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 роки.

Крім того, суд надав доступ Генпрокуратурі до декларацій Віталія Хомутинніка за 2015 і 2016 роки.

Згідно з матеріалами клопотання, народний депутат задекларував у 2015 році 32,7 млн ​​гривень, 570 тис доларів і 850 тис євро готівки.

Крім того, він задекларував 88 об’єктів цінного рухомого майна.