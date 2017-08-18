Глава Кіберполіції про розслідування атаки PetyaA: M.E.doc – потерпіла сторона

Глава Кіберполіції Сергій Демедюк розповів «Обозревателю», що хакерам довелося вбудувати в Медок бекдор, переадресовувати на сервер у Франції - інакше програма не запуститься б вірус на комп'ютерах користувачів.

За його словами, відносини до організації злому компанія не має. «Здорового глузду в таких діях немає. Судячи з усього, Медок постраждала сторона. У нас є їхня заява з цього приводу - ведемо розслідування », - пояснив глава кіберполіції.

Демедюк підкреслює, що кіберполіції не намагалася очорнити компанію, а хвиля негативу в медіа була піднята штучно: «Якщо читати наші заяви в оригіналі, то ніякого негативу там немає. Є рекомендації, попередження і робоча інформація. А ось в публікаціях часто, м'яко кажучи, некоректне цитування».

«Інформація, на жаль, виривається з контексту, в результаті - суть і сенс губляться, а залишаються тільки гучні заголовки», - уклав глава кіберполіції.