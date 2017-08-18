Жодного втручання в роботу НАБУ з боку західних структур немає – Ситник
16:16, 18 серпня 2017Політика
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Проте існує концептуальна підтримка роботи інституції.
Ситник прокоментував заяви про втручання західних структур у роботу НАБУ / фото: УНІАН
Жодного втручання в роботу НАБУ з боку західних структур немає. Про це в інтерв’ю газеті «День» заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
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«Жодного втручання в роботу НАБУ, зокрема в конкретні фінальні провадження, з боку західних структур немає. Це — маніпуляція. Існує концептуальна підтримка нашої інституції. Взагалі немає будь-якого втручання в діяльність НАБУ, тому, напевно, й існує такий супротив роботі Бюро», - сказав він.
Раніше у НАБУ повідомили, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати до літа 2018 року.
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