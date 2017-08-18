ООН вивчить можливий факт постачання українських ракетних двигунів до КНДР - експерт SIPRI

Старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) Сімон Віземан відповів на запитання стосовно ракетних двигунів радянського зразка, які, за експертними оцінками, могли бути зроблені за вкраденими технологіями або потрапити до Північної Кореї з Росії або України, як пише Deutsche Welle.

Екперт впевнений, що ООН буде розслідувати цю ситуацію.

"Звісно, ООН це розслідуватиме, оскільки після запровадження санкцій стосовно КНДР у ООН була створена група експертів, яка має мандат на те, щоб перевіряти, чи дотримуються санкції. І якщо існують обвинувачення, що санкції порушуються, то розслідувати такі випадки - це їхній обов'язок. Вони можуть поїхати до країн, які фігурують у цих обвинуваченнях, та вимагати від них допомогти їм. Це їхнє завдання - перевірити правдивість таких обвинувачень. І якщо це є правдою - тоді з'ясувати, яким чином це стало можливим та яким чином цьому запобігти. У підсумку ми б усі хотіли бачити висновок відповідної групи експертів ООН, який, я впевнений, буде представлений", - заявив Віземан.

Також він розповів, що буде у випадку, якщо з'ясується, що до КНДР справді якимось чином потрапили ракетні двигуни українського чи російського походження.

"Усе залежить від того, яким чином обладнання потрапило до КНДР, якщо воно туди справді потрапило з цих країн. Можливий варіант, коли інші країни дійдуть висновку, що, наприклад, Україна має певні проблеми, і у цьому немає провини уряду. Наприклад, що існує проблема з контролем над експортом, яку можна вирішити наданням підтримки Києву, у вигляді обладнання, коштів, навчання персоналу, збільшення міжнародної співпраці. І це було б позитивною річчю", - зазначає експерт.

Однак він не відкидає можливості накладення санкцій на одну із країн.

"Може бути з'ясовано, що українці або росіяни якимось чином або пов'язані з торгівлею з КНДР, або намагаються її приховати. І тоді можливі санкції проти країни, яка порушує правила або не допомагає у розслідуванні. Але усе це залежить від результатів розслідування. Проте, якщо з'ясується, що відбувся продаж через "чорний ринок", який став наслідком недостатнього контролю над експортом, у такому випадку, на мою думку, більш вірогідною є міжнародна допомога", - підсумував Віземан.