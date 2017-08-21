Перша зустріч посла США щодо Донбасу і "сірого кардинала" Кремля пройде в Мінську в закритому режимі

Зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії Владиславом Сурковим, яка пройде сьогодні, 21 серпня, в Мінську, буде закрита для преси.

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Про це повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передають "РИА Новости".

"Підтверджую, що така зустріч сьогодні відбудеться, вона пройде в закритому для преси форматі", - сказав Мирончик, відповідаючи на питання про зустріч помічника президента Росії владислава Суркова і спецпредставника США Волкера.

За даними дипломатичного джерела, зустріч Суркова і Волкера запланована орієнтовно на другу половину дня.

Нагадаємо, що після зустрічі з Сурковим в Мінську Волкер приїде в Київ. 23 серпня Волкер прибуде в Україну, де приєднається до міністра оборони Джеймса Меттіса на зустрічах з високопосадовцями України для обговорення наступних кроків на дипломатичних переговорах по відновленню суверенітету і територіальної цілісності України..