Парад до Дня незалежності України: символічний та практичний аспекти

Участь іноземних делегацій у святкуванні Дня незалежності України є психологічною підтримкою нашої країни, і це дуже символічно. Важливо те, що такі заходи в майбутньому можуть призвести до реальної допомоги країні. Так, зокрема, можна очікувати розгерметизації ситуації з воєнною допомогою Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо це станеться, і ми отримаємо, в тому числі, ударну зброю, це означатиме формування блоку союзників України.

Безумовно, є і зовнішньополітичні чинники, які діють без участі України. Наприклад, усвідомлення західним світом загрози з боку путінської Росії призводить до того, що західна спільнота нарощує свої лідерські позиції. І ця ситуація збігається з необхідністю підтримувати Україну.

Захід постійно вивчає Україну в тому сенсі, чи можна її вважати активом для західного світу, наскільки вона є не тягарем для Заходу, а саме важливим елементом міжнародної безпеки. Я не можу сказати, що Захід однозначно готовий сказати, що Україна справді є активом, але багато свідчень і ознак того, що зараз більше позитивних переконань, ніж негативних. Це означає, що ми можемо розраховувати на розвиток ситуації, на можливості подальшого посилення власного оборонного потенціалу, в тому числі, за рахунок західних партнерів.

Україна сьогодні не може мати армію радянського типу чисельністю 250 тисяч осіб, досить велику за чисельністю Національну гвардію та інші державні військові формування і при цьому понад 80% військового бюджету витрачати на «проїдання»

З іншого боку, я не хотів би, аби ми захоплювалися парадами і святами. Слід звернути увагу на те, яка чисельність і які саме новітні зразки озброєння та військової техніки з’являться на параді. В цьому плані ситуація не надто тішить, тому що за три з половиною роки війни не зроблено нічого у сфері отримання стратегічних озброєнь. Я маю на увазі системи протиповітряної оборони, бойові літаки, не тільки потужні безпілотні авіаційні комплекси поля бою, а й потужні безпілотники, можливо, й ударні. Ці моменти справді насторожують.

Переозброєння України обмежується тактичними кроками (посилення мобільності сухопутних військ, отримання систем зв’язку тощо). Проте є і позитивні речі — отримання високоточних засобів ураження. Але в цілому цей процес на дуже початковому рівні.

Якщо ми будемо в такий спосіб переозброювати армію, то в найближчі 50 років вона не стане інститутом стримування зовнішньої агресії Росії. Треба це зрозуміти і змінити підходи.

Україна сьогодні не може мати армію радянського типу чисельністю 250 тисяч осіб, досить велику за чисельністю Національну гвардію та інші державні військові формування і при цьому понад 80% військового бюджету витрачати на «проїдання», не переходячи до активного переозброєння війська.

Тож такі паради мають стати символом нового розуміння того, що Україні потрібна армія нового типу. Тобто спочатку має з’явитися професійне ядро армії, з відповідним ставленням до цього ядра.

Сьогодні Росія суттєво трансформувала свою стратегію і перевела її в політичну й соціальну площину на територію України в цілому. Тобто РФ реалізовує її не на окупованих територіях та в Криму.

Сьогодні ж ми спостерігаємо такі негативні тенденції як зниження рівня патріотизму, і це пов’язано якраз із помилковим шляхом розвитку армії. Я ж за те, щоб ми пишалися своєю армією, щоб армія була професійною і переозброєною, щоб армія була меншою за своєю чисельністю, а мобілізаційні питання розв’язувалися за рахунок вирішення проблеми територіальної оборони.

Проте, повертаючись до заходів, запланованих на 24 серпня, слід згадати й те, що в цей день запланована зустріч голови Пентагону Меттіса із президентом Порошенком і міністром оборони Полтораком. Підтримка Пентагону, безумовно, дуже потрібна Україні і є вагомим чинником, який має стати символічним натяком Кремлю на те, що Україна може перейти під «парасольку» захисту США. Може. Але до цього шлях ще дуже довгий.

Також важливо й те, що Україну відвідає спеціальний представник США Курт Волкер, який до того зустрівся з російським куратором збройного нападу на Україну — Сурковим. Це має значення тому, що це означає, що США свідомо радяться з українською стороною і не хочуть вести перемовини за спиною нашої держави. Це є значним підбадьорюючим чинником для всіх спостерігачів за цим процесом.

Росія завжди реагує негативно і конкретно на різні формати підтримки України та на відмову США вести діалог із РФ у такому режимі, на який розраховував Кремль. Тому я не виключаю, що можуть бути провокації до Дня незалежності, в тому числі на сході України може бути ескалація напруження, атаки і напади.

Також слід мати на увазі, що сьогодні Росія суттєво трансформувала свою стратегію і перевела її в політичну й соціальну площину на територію України в цілому. Тобто РФ реалізовує її не на окупованих територіях та в Криму (там уже стратегія відпрацьована і діє на закріплення того, щоб ці регіони були проросійськими, і щоб вони підпали під інформаційно-психологічну обробку російської пропагандистської машини). А от щодо всіх інших регіонів України, є небезпека різних терористичних актів і різних провокацій за політичної та фінансової підтримки деяких груп українців, які можуть або використовуватися всліпу, як це любить робити Кремль, або свідомо підігравати агресору за певні фінансові дивіденди, видаючи свою діяльність за інше бачення розвитку України.

Ці речі потребують вдосконалення нормативно-правової бази, особливо стосовно політиків, які висловлюють проросійські гасла. І, безумовно, це потребує посилення контррозвідувального органу, щоб була дуже чітко відпрацьована стратегія реагування на ті чи інші прояви антиукраїнського характеру.

Валентин Бадрак, директор Центру армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт та письменник