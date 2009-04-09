Ситуація в Молдові є тестом для НАТО

Ситуація у Молдові є тестом, який має пройти НАТО як організація, що претендує на політику цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ під час засідання круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві.

“Революціонери, що вийшли на площу у Кишиневі, використовували гасло, яке прямо торкається інтересів країн Альянсу, зокрема, щодо спекулювання на питанні румунізації (Румунія є членом НАТО з 2004 року – УНІАН)”, - зауважив політолог.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, сьогодні Румунія стає якщо не прямим, то, принаймні, опосередкованим учасником конфлікту в Молдові, адже сприймається як один з авторитетів у цій ситуації.

За словами експерта, країни НАТО повинні висловити свою позицію з приводу ситуації в Молдові, адже йдеться про такі питання як суверенітет держави, втручання або невтручання у внутрішні справи, підтримка чи не підтримка тих чи інших сторін конфлікту.

“Я думаю, що цей тест буде більш важливим і серйозним сигналом, ніж деякі інші актуальні на сьогодні виклики”, - зауважив А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі почалися масові акції протесту, які продовжувалися 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, одержала 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім відміни підсумків виборів, вимагали приєднання