Ящик шампанського тому, хто вгадає день інавгурації

Член ЦВК Андрій Магера заявив, що дострокові вибори до Верховної Ради буде неможливо провести за відкритими списками.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Якщо наступні парламентські вибори відбудуться не у строк, передбачений конституцією, тобто не у 2012 році, а значно раніше, їх неможливо буде провести за відкритими списками", - вважає Магера.

На його думку, "цьому буде передувати досить копітка серйозна робота, і такі заходи не вживаються за один день".

Також, коментуючи норму Конституції, згідно з якою президент не має права розпускати парламент в останні 6 місяців своїх повноважень, член ЦВК зазначив, що це півроку не до дати виборів, а до дати інаугурації новообраного президента.

"Я готовий поспорити на ящик шампанського, якщо хтось мені скаже в який день відбудеться інаугурація новообраного президента України за результатами чергових виборів", - сказав Магера.

Коментуючи оскарження в Конституційному Суді президентом Віктором Ющенком дати проведення чергових президентських виборів, він підкреслив, що ЦВК виконає рішення КС.

"Мені ЦВК нагадує пароплав, який перед собою бачить маяк, а саме дату 25 жовтня. Якщо маяк подасть інший сигнал, а саме КС визнає таку постанову неконституційною, настануть інші правові реалії, інші правові підстави", - зазначив Магера.

Українська правда