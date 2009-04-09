Фінансова криза в США не закінчена - вона пускає коріння

Фінансова криза в США не тільки "далеко не закінчена", а й, "судячи з усього, вкорінюється в економіці в цілому".

Такий висновок зробила спеціальна комісія, створена Конгресом США для нагляду за виконанням антикризових планів уряду, передає ІТАР-ТАСС.

У своєму звіті вона, зокрема, вказала, що влада вже виділила або зарезервувала для боротьби з кризою більш як 4 трлн. дол., але добилася поки що в кращому разі лише "змішаних" результатів.

Комісія, очолювана професором Гарвардської школи права Елізабет УОРРЕН, вважає, що Мінфіну США є сенс розглянути "потенційні політичні альтернативи" своєму підходу до боротьби з кризою. Не наполягаючи поки що на будь-яких конкретних рецептах, вона, в той же час, вказує, що проблемні компанії та їх керівники мають нести відповідальність за свої дії, причому на умовах, зрозумілих і ринкам, і широкій громадськості.