Тимошенко назвала єдину галузь, яка дала приріст

За підсумками першого кварталу поточного року в Україні відзначено зростання виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року лише в аграрній галузі – на рівні 1,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на нараді з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

«Єдина галузь, яка в Україні дала приріст, – це аграрний сектор. У нас зростання виробництва – 1,7%», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зростання виробництва свідчить про те, що аграрний сектор в умовах кризи працює добре і «тримає свою фортецю».