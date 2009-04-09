Тимошенко каже, що довго працюватиме, попри чехарду

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що її уряд ще довго працюватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з питань розвитку агропромислового комплексу України.

«Попри всі політичні нюанси, попри всю політичну чехарду, уряд працює і буде працювати протягом тривалого часу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре заявив, що коаліція після свого створення не сформувала уряд і не призначила прем’єр-міністра у відведені Основним Законом терміни.

При цьому він бачить три варіанти виходу з політичної кризи.

Так, В.ЮЩЕНКО вважає, що чинна коаліція може зібрати 226 підписів народних депутатів і таким чином підтвердити своє існування згідно з вимогами Конституції. Після цього ця коаліція має прийняти рішення про призначення нового прем’єр-міністра та уряду.

Другим варіантом В.ЮЩЕНКО назвав переформатування коаліції.

«Я не виключаю можливості переформатування коаліції, мова йде про приєднання до коаліції або комуністів, або Партії регіонів. Можливо, це малоймовірно, але я кажу про кроки, які передбачає Конституція», - сказав Президент.

За його словами, якщо події розвиватимуться ні за першим, ні за другим сценарієм, залишається лише один вихід – оголошення дострокових парламентських виборів.