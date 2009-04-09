Литвин вирішив і собі зробити рейтинг на «юліній тисячі»?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягатиме, аби в змінах до державного бюджету на 2009 рік були передбачені кошти на виплату компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з мешканцями міста Бахмач Чернігівської області.

«Як будуть вноситися зміни до держбюджету, я буду наполягати, щоб ці гроші були передбачені», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН нагадав, що для компенсації втрачених заощаджень торік були передбачені кошти в розмірі 6 млрд. грн. для виплати вкладникам по 1 тис. грн. В той же час, додав він, була зупинена дія 103 соціальних законів на загальну суму 105 млрд. грн. При цьому В.ЛИТВИН вважає, що на сьогодні потрібно чітко з’ясувати, скільки потрібно повертати грошей і в якому співвідношенні. «Але якщо вже почали повертати по одній тисячі гривень, то треба повернути всім», - додав він.