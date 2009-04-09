Яценюк вважає, що армію треба негайно переоснастити

Збройні сили України потребують негайної модернізації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, таке переконання народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК висловив у розмові з журналістами після зустрічі з офіцерським складом Військово-морських сил України у Севастополі.

“Необхідне негайне переоснащення Збройних сил України - нова техніка, нове озброєння і технології, бо це єдиний шлях для того, щоб забезпечити територіальну цілісність і безпеку України”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що на сьогодні ЗСУ недостатньо фінансується з державного бюджету. “Ситуація з бюджетом катастрофічна, і фактично те, що ми маємо, означає нульове фінансування ВМС України”, - переконаний лідер “Фронту змін”. За його словами, “так не може бути, бо йдеться ж про безпеку держави”.

А.ЯЦЕНЮК пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб “Збройні сили країни стали саме тією запорукою безпеки і стабільності України, на які ми всі з вами розраховуємо”.

Лідер “Фронту змін” зазначив, що програма “переозброєння флоту вже почата, і вона передбачає модернізацію і придбання 10 нових фрегатів”. “Я прикладу всі зусилля, щоб ця програма фінансувалася, - запевнив А.ЯЦЕНЮК. Він зауважив, що “це, у свою чергу, підтримає українські оборонні підприємства, які зможуть підвищити свій рівень”.