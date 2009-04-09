ЄЦ і далі не підтримуватиме два «антикризові» проекти

Народні депутати групи “Єдиний Центр” наступного тижня не голосуватимуть за законопроекти, які лише називаються антикризовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив народний депутат України, член Президії “Єдиного Центру” Василь ПЕТЬОВКА.

За його словами, «всі антикризові закони, які стосуються України і українців, у вас (журналістів) не буде аргументів назвати, що ми їх не підтримуємо».

«Всі інші законопроекти, які лише носять назву антикризові, не вирішують проблем кризи - ми підтримувати не будемо», - наголосив народний депутат.

«Ми не підтримуємо категорично збільшення податків для малого бізнесу, те, що було запропоновано антикризовими заходами, - додав народний депутат. - Ми вважаємо, що в часи кризи це абсолютно є зайвим. Ми категорично проти цього і підтримувати це не будемо».

В.ПЕТЬОВКА висловився за «реальний перегляд бюджету і реальні кошти». «А тимчасово латати дірки - ми категорично проти», - заявив він.

«Тому ці два законопроекти, які не були прийняті, а носили назву антикризових в попередній тиждень, вони також нами не будуть підтримані і в цей вівторок», - наголосив політик.