ЄЦ і далі не підтримуватиме два «антикризові» проекти
Бо вони так лише називаються
Народні депутати групи “Єдиний Центр” наступного тижня не голосуватимуть за законопроекти, які лише називаються антикризовими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив народний депутат України, член Президії “Єдиного Центру” Василь ПЕТЬОВКА.
За його словами, «всі антикризові закони, які стосуються України і українців, у вас (журналістів) не буде аргументів назвати, що ми їх не підтримуємо».
«Всі інші законопроекти, які лише носять назву антикризові, не вирішують проблем кризи - ми підтримувати не будемо», - наголосив народний депутат.
«Ми не підтримуємо категорично збільшення податків для малого бізнесу, те, що було запропоновано антикризовими заходами, - додав народний депутат. - Ми вважаємо, що в часи кризи це абсолютно є зайвим. Ми категорично проти цього і підтримувати це не будемо».
В.ПЕТЬОВКА висловився за «реальний перегляд бюджету і реальні кошти». «А тимчасово латати дірки - ми категорично проти», - заявив він.
«Тому ці два законопроекти, які не були прийняті, а носили назву антикризових в попередній тиждень, вони також нами не будуть підтримані і в цей вівторок», - наголосив політик.