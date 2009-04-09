Українських миротворців наприкінці травня можуть кинути там, де вони є?

У Міністерстві оборони України наголошують на нагальній необхідності вирішення питання з перерахуванням коштів, отриманих Україною від ООН за миротворчу діяльність, до свого відомчого, а не державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони Віктор КОРЕНДОВИЧ сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що державним бюджетом України на 2009 рік фінансування миротворчої діяльності Збройних сил України заплановано на рівні 74 млн. грн.

Водночас В.КОРЕНДОВИЧ наголосив, що загалом ЗСУ на рік необхідно 360 млн. грн. на здіснення миротворчої діяльності, а визначених бюджетних асигнувань вистачить лише до кінця травня.

«Міноборони не може ухвалити рішення і перевести кошти з однієї бюджетної статті на іншу. Якщо на рівні Верховної Ради не будуть внесені зміни до оборонного бюджету, тоді Україна не зможе утримувати своїх миротворців за кордоном. Ми навіть не зможемо їх повернути на Батьківщину», - сказав В.КОРЕНДОВИЧ, додавши, що на сьогодні військове відомство вимушене витрачати на миротворчу діяльність кошти, які бюджетним розподілом були заплановані, зокрема, на кінець року.

У зв’язку з цим він повідомив, що на сьогодні за виконання миротворчої місії в Ліберії держава отримує від ООН близько 20 млн. грн. на рік.

«Але ці кошти потрапляють у загальний державний бюджетний фонд. Особливо в такій складній ситуації отримання цих коштів напряму до бюджету Міноборони значно б полегшило ситуацію з фінансуванням нашого миротворчого контингенту», - зауважив В.КОРЕНДОВИЧ.

Представник Міноборони наголосив, що це є одне з тих питань, яке потребує вирішення на найвищому державному рівні, у тому числі законодавчому.