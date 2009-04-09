Тимошенко взяла би два транші кредиту МВФ окремо, але їй треба одразу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що другий і третій транші кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України будуть об`єднані.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання УНІАН, яким чином буде продовжено виділення коштів МВФ, враховуючи, що графік надання фінансової допомоги дещо збився.

«Увійдемо в графік, і думаю, можна буде об`єднати. Ми звернемося (до МВФ – УНІАН) із такою пропозицією – об`єднати другий і третій транші», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що є всі підстави очікувати, що протягом двох тижнів програма співпраці з МВФ буде успішно відкоригована.

«Я впевнена, що відкоригована програма буде підписана. Ми домовимося, і думаю, протягом двох тижнів все буде добре. У мене дуже оптимістичний зараз прогноз, я бачу, що всі сторони налаштовані на пошук компромісу», - заявила прем`єр-міністр.

При цьому вона підкреслила, що в пропозиціях МВФ щодо коригування програми співпраці немає особливо спірних питань, які було б неможливо вирішити.

«Особливо спірних немає питань», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ 8 квітня прилетіла до Києва.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, котра мала прийняти рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

Тим часом, у лютому цього року голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.