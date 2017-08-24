США непохитно підтримують Україну й цінують дружбу з Києвом – Тіллерсон

Сполучені Штати Америки залишаються непохитними у своїй підтримці Україні і цінують дружбу з Києвом.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Рекса Тіллерсона, зробленій від імені американського уряду і розповсюдженій сьогодні Державним департаментом.

"Найкращі побажання всім українцям з національним святом від імені уряду Сполучених Штатів Америки. Як я вже сказав у Києві минулого місяця, ми глибоко цінуємо дружбу, яку ми розвинули за понад 25 років дипломатичних відносин. Ми високо цінуємо вашу завзятість перед обличчями великих викликів, включаючи очолюваний Росією конфлікт на Донбасі, російську окупацію та анексію Криму. Незважаючи на труднощі, які ви пережили, народ України виявив рішучість, щоб створити економічні можливості, щоб боротися з корупцією і зміцнювати демократичні інститути", - йдеться в заяві.

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За словами Тіллерсона, США пишаються тим, що є партнерами України.

"Ми, як і раніше, непохитні у своїй підтримці вашого суверенітету, територіальної цілісності і демократії. Нехай наступний рік принесе мир, процвітання і прогрес народу України", - заявив державний секретар США.