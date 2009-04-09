Ющенко розповів Алієву, чого чекає від саміту в Празі
На програму виділено 600 млн. євро
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Празький саміт має сформулювати цілі проекту Європейського Союзу «Східне партнерство».
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.
Президент України сказав, що питанню проекту «Східне партнерство» під час переговорів у Баку було приділено особливу увагу. На його думку, завданням найближчого саміту, який відбудеться 7 травня в Празі, буде «сформулювати на перспективу не тільки режим діалогу 6 країн, а й поставити ясні цілі і завдання цього проекту».
За словами В.ЮЩЕНКА, цей проект має давати бачення 6-ти країнам у галузевих і регіональних вимірах.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня Європейська Рада (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) остаточно затвердила програму “Східне партнерство”, спрямовану на посилення відносин з країнами – східними сусідами ЄС.
В цілому на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.
Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.