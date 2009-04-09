Ющенко розповів Алієву, чого чекає від саміту в Празі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Празький саміт має сформулювати цілі проекту Європейського Союзу «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

Президент України сказав, що питанню проекту «Східне партнерство» під час переговорів у Баку було приділено особливу увагу. На його думку, завданням найближчого саміту, який відбудеться 7 травня в Празі, буде «сформулювати на перспективу не тільки режим діалогу 6 країн, а й поставити ясні цілі і завдання цього проекту».

За словами В.ЮЩЕНКА, цей проект має давати бачення 6-ти країнам у галузевих і регіональних вимірах.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Європейська Рада (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) остаточно затвердила програму “Східне партнерство”, спрямовану на посилення відносин з країнами – східними сусідами ЄС.

В цілому на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.

Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.