Яценюк каже, що його партія братиме участь у всіх виборах
Політик прогнозує результат
Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його майбутня політична сила братиме участь «в усіх виборах».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він казав сьогодні на брифінгу у Севастополі.
«Я буду брати участь в усіх виборах, починаючи від сільських і районних і закінчуючи українським парламентом», - заявив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, «ми за три місяці завершимо формування усіх громадських організацій. До вересня ми перейдемо в режим партії. Партія має право брати участь в виборах».
Відповідаючи на запитання: «Ким ви себе бачите в майбутній виборчій кампанії і на який приблизно результат ви розраховуєте?», А.ЯЦЕНЮК сказав: «Якщо ви проголосуєте за мене - цей результат буде більшим, якщо не проголосуєте - він також буде високий».
На думку А.ЯЦЕНЮКА, «невірно говорити про результати - я тоді перетворююся на стандартного українського політика, який живе тільки виборчими рейтингами». «Наскільки зможу переконати, наскільки виконаю, стільки й отримаю. Тобто, тільки так я себе позиціоную», - додав він.