Костенко: так звані "нові політики" - це тільки проект

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що поява нових політиків є новим політичним проектом для “захоплення влади”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

За його словами, нинішні нові політики, які пропонуються суспільству, це «люди із старим багажем».

«Вони так само думають про єдиний центр управління всім і вся, а не про розподіл влади і взаємодію влади, виходячи із демократичних принципів організації влади, - наголосив Ю.КОСТЕНКО. – І ці політики, так звані нові політики, дуже далекі від того, що таке український національний інтерес».

За його словами, в Україні постійно «нав’язується думка, що все старе треба відкинути, а нове щось привести, забуваючи, що це нове вже було в десяти партіях, що все це нове – це дуже добре забуте старе».

«Нині ці нові політики – це лише новий проект захоплення влади тими, хто цю владу за 18 років перетворив на свої доходи», - додав керівник УНП.