Черновецький вимагає спростування інформації про затримання депутата Київради

Блок Леоніда Черновецького вимагає від засобів масової інформації спростувати повідомлення про нібито затримання правоохоронцями депутата Київради від блоку Черновецького Ігоря ЛАВРОВА.

Про це йдеться у офіційній заяві Блоку Леоніда Черновецького у Київраді, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що 27 жовтня низка ЗМІ поширила інформацію про нібито затримання правоохоронними органами депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького Ігоря ЛАВРОВА. “Депутати фракції Блоку Леоніда Черновецького офіційно заявляють, що жоден депутат Київради від нашої політичної сили не був затриманий і не чинив жодних протиправних дій”, - наголошується у заяві.

“Тому, у зв’язку з поширенням низкою ЗМІ інформації, що базувалася виключно на чутках та спробі знайти дешеву сенсацію, Блок Леоніда Черновецького вимагає від цих ЗМІ спростування неправдивої інформації та офіційно вибачитися перед депутатом Київради. В іншому випадку депутат Київради І.ЛАВРОВ залишає за собою право захищати свої честь та гідність у суді”, - зазначається у документі.

У власній заяві І.ЛАВРОВА, переданій УНІАН прес-службою Блоку Черновецького, депутат Київради спростовує інформацію про те, що він нібито вчиняв будь-які протиправні дії. За словами І.ЛАВРОВА, “подібну інформацію” він розцінює “як наклеп і дії, які направлені як проти Блоку Леоніда Черновецького, так і проти самого Леоніда Михайловича”.

І.ЛАВРОВ переконаний, що зацікавлені у поширені подібної інформації переслідують лише одні мету: дискредитувати Блок Черновецького і самого Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Я вважаю, що усім ЗМІ, котрі поширили цю неправдиву інформацію, слід розмістити спростування та вибачитися переді мною особисто. У протилежному випадку я залишаю за собою право відстоювати свої честь та гідність у суді”, - зазначив у заяві депутат Київради І.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня поінформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що у Києві співробітники Управління боротьби з економічними злочинами при отриманні 1,5 тис. дол. хабара затримали депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького І.ЛАВРОВА (1977 року народження). Він є членом постійної комісії Київради з питань власності. Від кого і за що І.ЛАВРОВ отримав хабара, співрозмовник агентства не уточнив. За інформацією джерела, затриманого було доставлено до прокуратури Голосіївського району, яка вирішувала питання про порушення кримінальної справи.

28 жовтня “5-ий канал” повідомив, що І.ЛАВРОВ заперечив факт свого затримання за отримання хабара. За даними телеканалу, І.ЛАВРОВ заявив, що був у міліції, але лише супроводжував свого товариша, який давав пояснення щодо власного бізнесу. “Я не був ні затриманий, ні заарештований, ніяких кримінальних справ не порушувалось”, - сказав він.