Розпал пристрастей, але без кризи

Астрологічний прогноз на листопад і поточний тиждень

Листопад Закінчився бурхливий період серпень – жовтень 2006 року. Багато конфліктних питань вже вирішені і втратили свою актуальність. Але є проблеми, які залишаються невирішеними перманентно. Зокрема, ще не вирішені суперечки з питань управління економікою. Ці суперечки вже відомі – вони досить детально висвітлені в ЗМІ. Їх вирішення в майбутньому потребуватиме багато часу і сили, але у вже набагато менш напруженій обстановці. Можна припустити, що ці питання будуть вирішені тоді, коли буде сформована законодавча база, що відповідатиме новій Конституції.

У листопаді загальна ситуація в країні очікується набагато спокійніша, ніж у жовтні. Проблеми будуть, але не настільки сильні, щоб викликати серйозні конфлікти. Правда, особливих можливостей для помітних успіхів теж не видно.

У другій половині листопада очікується складний період. В цей час можуть виникати проблеми при укладанні внутрішньо- і зовнішньоекономічних договорів як між господарськими, так і між політичними суб`єктами, а також при прийнятті економічних законів. Це складні ситуації, але навряд чи їх сили вистачить, щоб створити кризові моменти. У цей період необхідно бути уважнішими в економічних відносинах, оскільки можна втратити партнерів. У разі виникнення конфліктів, особливо щодо економічних тем, бажано не поспішати приймати емоційні рішення. Краще почекати до грудня 2006 року, щоб вирішити питання в спокійнішій атмосфері – там багато непорозумінь відпадуть самі по собі. Якщо ж такої можливості не буде, потрібно шукати взаємовигідні компромісні варіанти, щоб зберегти партнерські відносини.

Перша половина листопада сприятлива для вирішення питань, пов`язаних з політичною реформою. У цей період можуть бути прийняті закони і успішно вирішені питання, направлені на поліпшення функціонування суспільних груп, організацій і партій. Також у цей період у парламенті успішно розв`язуватимуться питання економіки, роботи комітетів.

Поточний тиждень Загалом обстановка для політичної діяльності цього тижня буде неоднозначною. З одного боку, очікуються конфліктні ситуації в управлінській сфері через сильні суперечки на економічні теми. Але в той же час ті, хто зазнає критики, одержать могутню підтримку від інших політичних сил. Загалом баланс виглядає як нульовий, але є висока вірогідність того, що деякі партнерські відносини будуть зруйновані.

Навряд чи варто на цьому тижні чекати особливо важливих подій для України в зовнішньополітичній сфері. У середині тижня можливі декілька вдалих рішень у сфері економіки.

В рамках конституційної реформи на цьому тижні будуть підготовлені, а наступного тижня – ухвалені важливі рішення, що стосуються сфери управління. Це будуть вдалі рішення для реформи, але вони навряд чи викличуть резонансні події в країні і суспільстві. У цій ситуації можливе зміщення термінів реалізації події, тобто воно може відбутися трохи раніше – на цьому тижні, але в такому випадку остаточного значення воно все одно має набути наступного тижня. Можна припустити, що ця подія буде пов`язана з ухваленням закону про Кабінет міністрів, який зараз готується. Але це можуть бути і якісь інші рішення.

З політичних партій ці рішення найбільшою мірою торкнуться інтересів "Нашої України". Для блоку вони створять ситуацію неможливості або небажання участі в якихось економічних відносинах, зокрема зовнішньоекономічних, або в ухваленні якихось законів.

З політичних лідерів найбільшу зацікавленість до цих рішень повинна виявити Юлія Тимошенко. Швидше за все, вони викличуть її негативну реакцію, і ці її дії дістануть підтримку або в країні, або з-за кордону. Для решти впливових політиків ця ситуація виглядає просто як робочий процес.

Вадим Феофанов, астролог