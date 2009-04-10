Сербія скасовує туристичні перепустки в країну - потрібна віза

Сербія припиняє видачу іноземним громадян туристичних перепусток, на підставі яких можна було в’їжджати до цієї країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, йдеться у повідомленні, Республіка Сербія започатковує з 1 квітня 2009 року застосування Закону Сербії „Про іноземців”, прийнятого 23 жовтня 2008 року. Відповідно до положень згаданого закону, іноземні громадяни більше не мають змоги отримувати на кордоні Сербії туристичну перепустку та на підставі цього документу в’їжджати до РС, підкреслили в МЗС.

Водночас прикордонна поліція уповноважена в надзвичайних випадках оформлювати на кордоні іноземцю транзитну одноразову візу або візу для тимчасового перебування на термін не більше, ніж 15 днів. Надзвичайними випадками вважаються ситуації, коли іноземець не мав змоги отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі Сербії за кордоном та може надати докази, що свідчать про терміновість, а також про наявність гуманітарних підстав для поїздки до Сербії, поінформували в МЗС України